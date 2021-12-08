Pandora Papers і офшори Зеленського: розслідувачі відкрили доступ до компрометуючих документів

Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) виклав у відкритий доступ інформацію про понад 15 тис. офшорних компаній, фондів, трастів та інших організацій. Вони доступні для перегляду в базі даних ICIJ під назвою Offshore Leaks. Про це повідомляють на сайті ICIJ.

Результати дослідження Pandora Papers були оприлюднені 3 жовтня. Журналісти отримали доступ до майже 12 млн конфіденційних файлів від 14 компаній, що надають фінансові послуги в офшорах.

Зазначається також, що ЗМІ опублікували розслідування «Офшор 95» на основі матеріалів Pandora Parers. В цьому розслідуванні йдеться про те, що Володимир Зеленський та його соратники могли створити мережу офшорів у період 2012-2019 років, аби уникнути сплати податків в Україні. Могли отримувати десятки мільйонів доларів від Ігоря Коломойського. Також розслідування виявило причетність президента і цих фірм до переказу на офшорні рахунки $40 млн доларів з «ПриватБанку» від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським.

Крім того, згідно з матеріалами розслідування Pandora Parers, у Лондоні розташована одна з квартир, яку придбав президент України Володимир Зеленський і оформив на осіб із найближчого оточення. Після публікації цієї інформації українська громада в Лондоні провела акцію протесту під будинком, де розташована квартира Зеленського.

«Кожен має відповідати за свої вчинки. Нехай Зеленський відповідає за свої вчинки перед громадянами України. Нехай поверне гроші в Україну. Продасть квартиру чи продасть пару квартир… Нехай їх задекларує», – наголосили активісти.

Скандал пов’язаний з розкриттям офшорів президента Зеленського істотно вплинув на його підтримку в Україні. Після оприлюднення розслідування Pandora Parers соціологічні служби зафіксували різке падіння рейтингу Володимира Зеленського.