Палата представителей одобрила военный бюджет США

Палата представителей США одобрила законопроект, предусматривающий выделение 768 миллиардов долларов на вооруженные силы страны в 2022 финансовом году.

Решение было принято 363 голосами «за» при 70 «против» после нескольких недель необычайно напряженных дебатов по поводу ежегодного военного бюджета, вызванных целым рядом вопросов.

Окончательная версия предусматривает создание независимой комиссии для расследования 20-летней войны США в Афганистане, помощь украинским вооруженным силам в размере 300 миллионов долларов и заявление о поддержке обороны самоуправляемого Тайваня, который Китай пообещал аннексировать, возможно, силой.

Документ также запрещает министерству обороны закупать любые товары, произведенные мусульманами-уйгурами, которые содержатся под стражей в китайском Синьцзяне.

Окончательная стоимость законопроекта оказалась на 24 миллиарда долларов больше, чем изначально запрашивал президент Джо Байден.

Теперь законопроект будет направлен в Сенат, который, как ожидается, окончательно одобрит его до конца недели.