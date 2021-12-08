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Нуланд: Путин решил воссоздать Советский Союз

Президент России Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз, заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд на слушаниях в сенате.

По ее словам, власти США предполагают, что воссоздание СССР является «проектом наследия Путина». «Кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — добавила дипломат.

Также Нуланд отметила, что если Россия реализует «планы вторжения на Украину», то война будет «чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России», потому что в настоящее время «Украина лучше подготовлена, чем в 2014 году».

Напомним, ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность изоляции РФ от мировой финансовой системы в случае «вторжения на Украину», что чревато масштабными последствиями не только для властей страны, но и для населения.

8 декабря, 2021 | Category: Новости, Россия, США

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