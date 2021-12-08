Нуланд: Путин решил воссоздать Советский Союз

По ее словам, власти США предполагают, что воссоздание СССР является «проектом наследия Путина». «Кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?» — добавила дипломат.

Также Нуланд отметила, что если Россия реализует «планы вторжения на Украину», то война будет «чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России», потому что в настоящее время «Украина лучше подготовлена, чем в 2014 году».

Напомним, ранее сообщалось, что власти США рассматривают возможность изоляции РФ от мировой финансовой системы в случае «вторжения на Украину», что чревато масштабными последствиями не только для властей страны, но и для населения.