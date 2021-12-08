Мадонна отметила Хануку в костюме лепрекона

После порции критики за свои последние фотосессии 63-летняя Мадонна предложила своим подписчикам другой контент — на этот раз праздничный.

Певица показала, как вместе с приемными детьми, 16-летним Дэвидом Бандой, 15-летней Мерси Джеймс и девятилетними Стеллой и Эстер, и 27-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом отметила Хануку. Биологические дети Мадонны, 25-летняя дочь Лурдес и 21-летний Рокко, участие в праздновании не приняли.

Нарядившись эльфом, певица вместе с детьми и возлюбленным, которые тоже были одеты в праздничные наряды, украсили елку игрушками. Дресс-код выдержал даже домашний питомец Мадонны — французский бульдог по имени Ольга, который стал частью этой вечеринки.

Атмосфера в доме звезды царила очень праздничная: все веселились, танцевали и пели знаменитый рождественский хит группы Wham! Last Christmas.

Мадонна с сыном Дэвидом

Мадонна с дочерью Эстер