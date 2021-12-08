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Любимцы публики BTS уходят со сцены

Свехпопулярная корейская группа приостанавливает свою карьеру.

Молодежь в ужасе: любимцы публики BTS уходят со сцены

Участники K-pop-группы BTS объявили о приостановлении своей карьеры. Менеджеры заявили о зимних каникулах.

По словам официальных представителей проекта, артисты уделят время своим семьям, чего они не делали от самого начала своей карьеры 8 лет назад. Следующий концерт музыканты наметили на начало весны.

Правда, перед этим группа даст еще пару концертов в Лос-Анджелесе. Как сообщает РИА «Новости», в эпоху пандемии проект не сбавил в эффективности. Онлайн-концерт с участием корейских звезд установил рекорд Гиннесса по количеству подключившихся.

«Эта передышка даст участникам BTS, которые полностью посвятили себя своей деятельности, возможность получить вдохновение и зарядиться энергией», — цитирует агентство заявление менеджмента группы.

8 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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