Королева Елизавета начала процесс передачи престола

95-летняя королева Елизавета приняла закономерное, но печальное решение. Монаршая особа начала процесс передачи престола собственному сыну — принцу Чарльзу. В последнее время бабушка Гарри и Уильяма все реже появлялась на светских мероприятиях по состоянию здоровья. На них ее заменял Чарльз. Полностью добила Елизавету смерть любимого супруга.
Теперь же королева приняла окончательное решение и начала передавать власть прямому наследнику престола.
«Передача власти Чарльзу уже происходит. В последние пару лет средства массовой информации были заняты подготовкой некрологов для королевы Елизаветы II, как это обычно бывает у очень известных людей ее возраста», — цитирует Express королевского историка Эда Оуэнса.
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