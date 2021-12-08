Королева Елизавета начала процесс передачи престола

95-летняя королева Елизавета приняла закономерное, но печальное решение. Монаршая особа начала процесс передачи престола собственному сыну — принцу Чарльзу. В последнее время бабушка Гарри и Уильяма все реже появлялась на светских мероприятиях по состоянию здоровья. На них ее заменял Чарльз. Полностью добила Елизавету смерть любимого супруга.

Теперь же королева приняла окончательное решение и начала передавать власть прямому наследнику престола.