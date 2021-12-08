Pandora Papers і офшори Зеленського: розслідувачі відкрили доступ до компрометуючих документів Ученые — в Антарктиде начнутся дожди вместо снега » Двое россиян — Google подала иск против хакеров, заразивших более миллиона компьютеров АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Корпорация Google подала судебный иск против хакерской группы Glupteba, создавшей сеть вредоносных ботов, которые заразили более миллиона компьютеров по всему миру. Это первый в истории случай подачи Google судебного иска на ботнет. В поданном компанией иске значатся имена двух россиян и еще 15 анонимных хакеров. В Google утверждают, что живущие в России Дмитрий Старовиков и Александр Филиппов вместе с неустановленными сообщниками создали «современное, технологичное организованное преступное сообщество». Ботнет — это сеть из автоматизированных программ-ботов, которые устанавливаются на различные устройства, чаще всего скрыто, а затем выполняют задачи с использованием ресурсов зараженных компьютеров В частности, такие сети могут использоваться для кражи личных данных. Триллион долларов в год Иск, поданный в окружной суд в Нью-Йорке, датируется 2 декабря. Заявитель требует ввести судебные ограничения на деятельность указанных в иске лиц и всех, кто связан с их незаконной деятельностью, а также назначить справедливую компенсацию понесенных компанией убытков и прочих расходов, включая недополученную прибыль и судебные издержки. Сумма исковых требований пока не называется — размер ущерба юристы Google намерены доказывать в суде. Боты, созданные Gutepba, были впервые обнаружены в 2011 году. Они распространяются через стриминговые и другие сайты. Как утверждают в Google, на сегодняшний день ботнет заразил около миллиона компьютеров на ОС Windows и каждый день заражает еще по несколько тысяч. Glupteba «известна хищениями личных данных, майнингом криптовалюты на зараженных устройствах и перенаправлением трафика с зараженных устройств и роутеров», — пишет компания в официальном блоге. Двоим россиянам и еще 15 хакерам (Google не знает их настоящие имена) вменяется мошенничество, нарушение авторского права и несколько других преступлений. По исследованиям компании McAfee, только за прошлый год мировая экономика потеряла около триллиона долларов из-за деятельности киберпреступников.