Дэйв Батиста сыграет в фильме М. Найта Шьямалана

Звезда киновселенной Marvel Дэйв Батиста сыграет одну из главных ролей в новом триллере режиссера М. Найта Шьямалана под названием «Стук в хижину», сюжет которого пока держится в строгом секрете. Финансировать проект согласилась студия Universal, с которой постановщик сотрудничал в течение нескольких лет.

Результатом этого сотрудничества стали четыре последних фильма Шьямалана: «Время» (2021), собравший в прокате около 100 миллионов долларов, «Стекло» (2019) — 250 миллионов долларов, «Сплит» (2017) — 278,5 миллиона долларов и «Визит» (2015) — 98,4 миллиона долларов. Съемочный график «Стука в хижину» пока не уточнялся, но студия уже объявила дату премьеры — 3 февраля 2023 года.

Что касается Дэйва Батисты, то ему еще предстоит принять участие в создании экранизации комиксов Marvel «Стражи Галактики. Часть 3». А также полицейской комедии, в которой его партнером станет исполнитель роли Аквамена Джейсон Момоа.

Ожидается также, что он появится в сериале «Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас», основанном на полнометражном фильме, представленном зрителям в 2021 году. Вполне вероятно, актер снимется и в продолжении фантастического фильма «Дюна».