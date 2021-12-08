Читатели Time назвали человека года

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал человеком года по версии читателей американского журнала Time, сообщается на сайте издания.

Пользователи должны были выбрать человека или группу людей, которые по их мнению, оказали наибольшее влияние на этот год — к лучшему или худшему. Болсонару получил 24 процентов из более чем 9 миллионов голосов.

Жаир Болсонару неоднократно подвергался критике как со стороны бразильских политиков, так и мирового сообщества за подход к борьбе с пандемией коронавируса. Он предлагал лечиться от коронавируса средствами, которые не признает медицинское сообщество.