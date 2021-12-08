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Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes

Бывшая жена Джеффа Безоса Маккензи Скотт стала самой влиятельной женщиной мира по версии Forbes 

Маккензи Скотт

Американский журнал Forbes опубликовал свой рейтинг самых влиятельных женщин. И в нем впервые за 10 лет сменился лидер — ушедшая с поста канцлера Германии Ангела Меркель уступила первую строчку писательнице Маккензи Скотт, одной из богатейших женщин в мире и бывшей супруге основателя Amazon Джеффа Безоса. На первое место Forbes поставил ее за благотворительную деятельность.

Джефф Безос и Маккензи Скотт

Меркель, которая почти 16 лет была канцлером, возглавила список в 2011 году, и за все эти годы никому не удалось сместить ее с пьедестала. Сложив свои полномочия, Меркель заявила, что пока нацелена на отдых, а не на продолжение политической карьеры — и места в списке ей уже не нашлось.

Второе место в рейтинге заняла вице-президент США Камала Харрис, а третье — глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Ангела Меркель

 

Утратила свои позиции и королева Великобритании Елизавета II. Это связывают с тем, что в этом году у нее было мало публичных появлений (причиной тому были пандемия коронавируса и рекомендации врачей), а также со скандалами, которые сопровождали семью, — в первую очередь из-за обвинений в расизме, которые в интервью Опре Уинфри выдвинули Меган Маркл и принц Гарри. Сама Опра, к слову, заняла 23-е место в списке, а вот Елизавета II — только 70-е.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II

В рейтинге есть и другие представительницы шоу-бизнеса: Рианна (68-е место), Риз Уизерспун (74-е место), Бейонсе (76-е место), Тейлор Свифт (78-е место).

Единственной представительницей России вот уже четыре года остается глава Центробанка Эльвира Набиуллина — в этом году она опустилась с 57-го на 60-е место.

Замыкает список самых влиятельных женщин героиня, которая только в этом году получила широкую известность. Речь о бывшей сотруднице Facebook Фрэнсис Хауген, которая выступила в сенате США и обвинила соцсеть в манипуляциях, дезинформации и подрыве демократических ценностей США.

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/104317-byvshaya-bezosa-makkenzi-skott-stala-samoy-vliyatelnoy-zhenshcinoy.html

8 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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