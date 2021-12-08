Британцы вооружились системой противовоздушной обороны Sky Sabre

Комплексы противовоздушной обороны Sky Sabre начали поступать на вооружение 16-го полка королевской артиллерии. Как сообщает британское минобороны, Sky Sabre состоит из радара кругового обзора, системы передачи данных и зенитных управляемых ракет.

На вооружении британской армии с семидесятых стоит система противовоздушной обороны Rapier. В нее входят пусковая установка, устройство оптического сопровождения, электрический генератор и до шести зенитных ракет. Пусковая установка, в свою очередь, оснащена радаром, способным засечь цель на расстоянии более 15 километров, и станцией передачи радиокоманд. Ракеты Rapier в длину 2,25 метра и весят 45 килограмм.

Министерство обороны Великобритании 6 декабря сообщило, что 16-й полк королевской артиллерии начал получать комплексы противовоздушной обороны Sky Sabre — замену Rapier. Sky Sabre может одновременно отслеживать 24 цели и состоит из трех компонентов: радара, системы передачи данных и зенитных ракет.

Радар кругового обзора Giraffe обнаруживает цели на расстоянии 120 километров. Система передачи данных связывает радар и ракеты. Она также включает тактическую сеть Link 16, позволяющую обмениваться информацией с королевским флотом, воздушными силами и союзниками Британии.

Зенитные ракеты CAMM весят 99 килограмм. Они развивают скорость до 3700 километров в час и способны поражать истребители, беспилотники и бомбы с лазерной системой наведения на расстоянии втрое дальше, чем Rapier. В каждой пусковой установке будет восемь CAMM, а перевооружение займет в два раза меньше времени, по сравнению с Rapier.