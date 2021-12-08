Археологи нашли в Норвегии самый длинный дом эпохи викингов

Расположение остатков длинных домов Arild Teigen / Viken County Municipality

Археологи с помощью георадара обнаружили в Геллестаде остатки нескольких длинных домов конца железного века. Крупнейший из них достигал размеров 60×15 метров, остальные не превышали площади 15—30×13 метров. Кроме того, ученые нашли несколько распаханных курганов. О результатах работ сообщается в пресс-релизе Норвежского научно-исследовательского института культурного наследия.

На юго-востоке Норвегии, примерно в шести километрах от города Халден, расположен археологический памятник Геллестад. На протяжении долгого времени здесь был известен лишь один монументальный курган, относящийся к железному веку. Однако череда исследований, проведенных в 2016–2019 годах, позволила открыть целый ряд памятников от эпохи бронзы до Средневековья.

Широкую известность Геллестад приобрел благодаря обнаруженному кораблю-гробнице эпохи викингов, который был построен примерно в 750–850 годах. Исследователи нашли его благодаря георадару, заметив под землей остатки деревянной конструкции размером 19×5 метров. Предположительно, в таком судне мог быть похоронен вождь или знатный воин. Всего в Северной и Восточной Европе известно более 15 подобных погребений. Кроме того, археологи обнаружили в Геллестаде остатки древнего поселения и целый ряд прочих погребений.

Для поселений викингов, начиная еще с V века нашей эры, были характерны длинные дома, остатки которых находили в Северной Германии, Скандинавии, Великобритании и Исландии. По всей видимости, такие сооружения одновременно использовались в качестве жилья, амбара, места для застолий и даже хлева для скота.

Археологи из Норвегии под руководством Кнута Поске (Knut Paasche) из Норвежского научно-исследовательского института культурного наследия в рамках исторического проекта «Viking Nativity» работали на погребальном комплексе и остатках поселения Геллестад. С помощью георадара ученые обнаружили остатки нескольких зданий — типичных длинных домов железного века, располагавшихся к северу от корабля-гробницы.

Главным открытием оказалась находка дома длиной около 60 метров и шириной около 15 метров. Это сделало его одним из самых больших длинных домов, которые известны ученым в Скандинавии. Кроме того, археологи нашли остатки еще четырех сооружений длиной около 15–30 метров и шириной до 13 метров, а также несколько распаханных курганов.

Ученые отметили, что они не удивлены находкам погребальных комплексов, так как подобные памятники уже известны из этого района. Пока исследователи не знают, сколько лет обнаруженным курганам и домам, а также не понимают их назначение. Это предстоит выяснить в ходе дальнейших раскопок. Однако археологи уже отметили, что длинные дома подтверждают важную роль Геллестада в конце железного века.