Дженнифер Лоуренс в обнимку с Ди Каприо сверкнула круглым животом Том Холланд сыграет новую неожиданную роль вместо паука » Звезда «Теории большого взрыва» хочет «отменить» Мела Гибсона Актер Джошуа Малина написал статью для журнала The Atlantic, в которой призвал бойкотировать Мела Гибсона. Артисту собираются припомнить прошлые высказывания. По мнению Малины, голливудские «шишки» закрывают глаза на все прегрешения Гибсона, ведь он остается востребованным актером. Список грехов Мела оказался внушительным. «Гибсон — известный ненавистник евреев (антисемит — слишком мягко по отношению к нему). Его предубеждения хорошо задокументированы. Итак, мой вопрос: разве в наши дни этого мало для того, чтобы остаться без работы в Голливуде? Бесспорно, что главными мишенями предрассудков Гибсона являются евреи, но что меня поражает, так это то, что Голливуд также игнорирует его глубокое женоненавистничество и расизм по отношению к чернокожим», — написал Малина.