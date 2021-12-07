Вышел финальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» с Киану Ривзом

Warner Bros. Pictures представила финальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» с Киану Ривзом и Кэрри-Энн Мосс в главных ролях.

В ролике показывается, как к Нео и Тринити начинают возвращаться воспоминания — в трейлере показаны события из первой части франшизы. В новой части пара вернулась в Матрицу, но их память оказалась стерта.

Режиссером и сценаристом фильма выступила Лана Вачовски. Помимо Ривза и Мосс, в картине также снялись Приянка Чопра, Нил Патрик Харрис, Кристина Риччи, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт-Смит и другие.

В широкий прокат фильм выйдет 16 декабря.

Кэрри-Энн Мосс в фильме «Матрица: Воскрешение»