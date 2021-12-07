ВОЗ порекомендовала не лечить ковид плазмой переболевших

Экспертная группа ВОЗ выпустила новую версию рекомендаций по лечению ковида. Она посвящена переливанию крови от переболевших доноров. В ней эксперты приводят информацию о клинических испытаниях этого метода, приходят к выводу, что он неэффективен, и советуют не применять его за пределами клинических испытаний. Свои рекомендации эксперты ВОЗ опубликовали в журнале The British Medical Journal.

За время пандемии врачи и ученые успели перепробовать множество лекарств в поисках средства от ковида. Их судьба сложилась по-разному. Одни препараты быстро набрали популярность, а потом так же быстро ее потеряли. Другие появились с большим опозданием, но сразу показали свою эффективность — как молнупиравир, противовирусный препарат от компании Merck & Co. Третьи не вышли за пределы единичных клинических испытаний — вроде красителя метиленового синего, которым тоже предлагали лечить ковид.

Но есть и такие средства, статус которых до сих пор не определен до конца. Одно из них — переливание плазмы крови с антителами от конвалесцентных (то есть переболевших) доноров. Этот метод начали применять еще в начале пандемии, пока других лекарств найти не успели. К концу 2020-го года уже появились исследования, которые не подтвердили эффективность этой терапии.

Тем временем ВОЗ выпустила новую (седьмую по счету) версию рекомендаций по поводу того, чем лечить ковид. Экспертная группа из нескольких десятков специалистов регулярно их обновляет по мере того, как появляются новые данные. На этот раз обновления коснулись непосредственно конвалесцентной плазмы.

Исследователи проанализировали данные 16 клинических испытаний, в которых приняли участие 16 236 пациентов с ковидом разной степени тяжести. По результатам этих испытаний оказалось, что переливание крови, скорее всего, не несет опасности и не приводит к побочным эффектам вроде аллергии. Но при этом оно и не оказывает влияния на исход болезни — риск умереть или попасть на ИВЛ — ни у тяжелых больных, ни у пациентов с легкой формой ковида.

Так эксперты ВОЗ оценили влияние переливания крови на разные аспекты течения ковида у пациентов

Поэтому в своем отчете эксперты рекомендуют не использовать переливание плазмы при легкой форме ковида. Они отмечают, что в исследованиях не принимали участия беременные и дети — однако нет никаких оснований полагать, что для них такое лечение окажется более полезным, чем для остальных.

Эксперты также рекомендуют не использовать конвалесцентную плазму при тяжелых формах болезни — за исключением клинических испытаний. Они считают, что полученные до сих пор данные обладают невысокой достоверностью, и дополнительные испытания могли бы прояснить ситуацию.