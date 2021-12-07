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Во Франции взорвалось жилое здание

Фото: SDIS 83

Во французской коммуне Санари-сюр-Мер взорвалось трехэтажное здание. Об этом сообщает BFM TV.

По информации прибывших на место пожарных, под завалами оказались пять человек. Сотрудники спасательных служб заявили, что взрыв мог произойти из-за утечки газа. Для ликвидации последствий взрыва мобилизовано 70 пожарных и две пожарные машины.

По данным спасателей, оказавшиеся под завалами люди — это один ребенок и четверо взрослых. Еще четверо пострадавших были доставлены в больницу машинами скорой помощи. «Вокруг места бедствия был установлен периметр безопасности, отключен газ и эвакуировано здание, расположенное в непосредственной близости», — сообщили в местной администрации.

7 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости

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