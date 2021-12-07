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Війська НАТО мають стояти в Україні на ротаційній основі, щоби стримувати РФ, – Болтон

Про це заявив колишній радник президента США із питань національної безпеки Джон Болтон в інтерв’ю “Радіо Свобода” 6 грудня.

Болтон, який працював під керівництвом тодішнього президента Дональда Трампа з 2018 по 2019 рік, також заявив, що Сполучені Штати Америки мають надсилати Україні більше летальної зброї на тлі зростання занепокоєння, що Росія може незабаром вдатися до масштабного вторгнення в країну.

“Нам потрібно… переконатися, що ціна буде настільки високою, що Путін і його радники визнають це неприйнятним. Я думаю, що це спосіб стримати військові дії, які здаються такими неминучими”, – сказав Болтон, рішучий прихильник використання американської військової сили.

7 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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