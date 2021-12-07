Виагру предложили использовать для лечения болезни Альцгеймера

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Американские исследователи при помощи сетевого анализа среди 1600 одобренных FDA препаратов выяснили, что виагра может быть эффективна в лечении болезни Альцгеймера. Кроме этого, ученые проанализировали базы данных страховых компаний США и обнаружили, что у пациентов, которым назначали виагру, шестилетний риск развития болезни Альцгеймера на 69 процентов ниже, чем у других людей. Исследование опубликовано в Nature Aging.

Препараты для лечения болезни Альцгеймера появляются нечасто. Недавно FDA одобрило новое лекарство от болезни Альцгеймера, которое стало первым за 18 лет. Процесс отбора новых препаратов достаточной долгий: сначала кандидату нужно пройти доклинические испытания, а потом доказать свою безопасность и эффективность уже на людях. Задача упрощается, если сразу искать лекарства-кандидаты среди одобренных препаратов — тогда не придется доказывать, что они безопасны для человека. При этом нередко оказывается, что лекарства, которыми лечат одни заболевания, эффективны для терапии других. Например, недавно прием метформина связали со снижением риска болезни Альцгеймера.

Подобный подход применили американские медики под руководством Фэйсюн Чэна (Feixiong Cheng) из клиники Кливленда: они искали лекарства для лечения болезни Альцгеймера среди уже одобренных препаратов. Сначала исследователи использовали вычислительные методы для того, чтобы разбить молекулярные характеристики болезни Альцгеймера на 13 фенотипов, основываясь на различиях в экспрессии генов, полиморфизмах генов, а также экспрессии белков. Далее применялся сетевой анализ между информацией о 351444 белок-белковых взаимодействий, разделенных на 13 эндофенотипов, и 1600 одобренными FDA препаратами. Каждый препарат из отобранного списка уже используется для лечения заболеваний из 12 групп (сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний нервной системы, заболевания органов дыхания и так далее).

В сетевом анализе учли эндофенотипы каждого препарата — то есть то, на какие биомаркеры влияют его компоненты. По расстоянию между эндофенотипами, связанными с болезнью Альцгеймера, и биомаркерами, на которые влияют лекарства, ученые вычислили наиболее подходящий препарат — тот, который воздействует на бóльшую часть биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера: им оказался сильденафил, более известный как виагра.

Сетевой анализ одобренных FDA препаратов

Затем исследователи проанализировали базы данных страховых компаний США и обнаружили, что у пациентов, которым назначали виагру, шестилетний риск развития болезни Альцгеймера на 69 процентов ниже, чем у других людей. В регрессию Кокса, которая применялась для статистического анализа, также внесли поправку на возраст и этническую принадлежность участников. Правда, большинство пациентов в анализе были мужчинами, что сказалось на неоднородности выборки.

Авторы предостерегают о том, что найденная связь может быть случайной и в будущем необходимы клинические исследования, которые будут включать в себя как женщин, так и мужчин, а также группу плацебо.