«Вечные» обогнали «Дюну» в прокате

Мировые кассовые сборы экранизации комиксов Marvel «Вечные» достигли 384 миллионов долларов по итогам прошедших выходных. Таким образом, она сумела оттеснить в прокате другую экранизацию — фантастический фильм «Дюна», основанный на работах Фрэнка Герберта. На его счету 382 миллиона долларов.

При этом, в распоряжении «Вечных» не было китайского кинорынка, тогда как «Дюна» пользовалась на нем серьезными преимуществами перед другими голливудскими проектами. В США преимущество «Вечных» оказалось еще более внушительным.

А лидером американского проката остался анимационный фильм студии Disney «Энканто», собравший еще 12,7 миллиона долларов к завершению своего второго уик-энда. Совокупная касса мультфильма достигла 116 миллионов долларов. На втором месте оказался фильм «Охотники за привидениями 3: Наследники» с результатом 10,3 миллиона долларов.

Третью строчку рейтинга заняла драма «Дом Gucci», рассказывающая о заговоре с целью убийства наследника модного дома. На ее счету еще 6,7 миллиона долларов и общий результат — чуть более 67 миллионов долларов.