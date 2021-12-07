Том Холланд сыграет новую неожиданную роль вместо паука — теперь он будет танцевать.

Том Холланд меняет костюм Человека-паука на туфли для чечетки. Актер сыграет новую роль, ради чего ему предстоит перевоплотиться в великого хореографа и танцора Фреда Астера в биографическом фильме.

Том Холланд побывал на мероприятии в Лондоне, где в разговоре с Associated Press заявил:

«Я играю Фреда Астера».

Известно, что кинопродюсер Эми Паскаль хотела, чтобы Том Холланд выступил в роли Фреда Астера, однако до нынешнего момента актер это никоим образом не комментировал. Сценарий уже имеется у Паскаль, однако Холланд его еще не читал. Сроки начала съемок нового фильма и его выхода пока не озвучиваются.