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Том Холланд сыграет новую неожиданную роль вместо паука

Том Холланд сыграет новую неожиданную роль вместо паука — теперь он будет танцевать.

Из паука — в танцоры: Том Холланд сыграет новую неожиданную роль

Том Холланд меняет костюм Человека-паука на туфли для чечетки. Актер сыграет новую роль, ради чего ему предстоит перевоплотиться в великого хореографа и танцора Фреда Астера в биографическом фильме.

Том Холланд побывал на мероприятии в Лондоне, где в разговоре с Associated Press заявил:

«Я играю Фреда Астера».

Известно, что кинопродюсер Эми Паскаль хотела, чтобы Том Холланд выступил в роли Фреда Астера, однако до нынешнего момента актер это никоим образом не комментировал. Сценарий уже имеется у Паскаль, однако Холланд его еще не читал. Сроки начала съемок нового фильма и его выхода пока не озвучиваются.

7 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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