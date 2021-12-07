Американська влада досить серйозно ставиться до загрози з боку РФ. США розглядає можливі варіанти евакуації своїх громадян у разі нападу Росії на Україну.

Про це пише видання CNN.

У виданні зазначають, що операцією з евакуації своїх громадян у разі ескалації конфлікту керуватиме Пентагон.

“На брифінгу для сенаторів високопоставлена посадова особа Держдепартаменту Вікторія Нуланд окреслила жорсткий пакет санкцій, який готує адміністрація у відповідь на потенційний напад Росії. Та вона зазначає, що варіанти у США для стримування вторгнення у РФ є досить обмежені”, – пише видання.

За словами CNN, американська адміністрація дуже стурбована кількістю військ, які зібрав Володимир Путін біля українських кордонів. Це може свідчити про те, що вторгнення Росії до України може статися у найкоротший термін.

Водночас влада США наголошує, що поки не збирається евакуювати своїх громадян, і такий варіант розглядається лише у разі серйозного погіршення ситуації.