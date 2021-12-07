США и ЕС пригрозили ограничить обмен рубля на доллар и евро

США и их европейские союзники рассматривают возможность введения новых санкций в отношении РФ, направленных против ряда кредитных организаций и Российского фонда прямых инвестиций и, в частности, ограничивающих конвертирование рубля, в случае нападения России на Украину. Об этом сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на свои источники.

«Санкции, которые могут быть введены в том числе против некоторых крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций, — один из возможных вариантов, которые президент [США] Джо Байден может изложить во вторник во время разговора с [российским коллегой] Владимиром Путиным, — говорится в публикации. — Они считают, что наиболее жесткой мерой было бы отключение от SWIFT, однако оно нанесло бы сильнейший удар по гражданам России. Поэтому официальные лица больше склоняются к лишению возможности конвертации рубля в доллар, евро и британский фунт».

Помимо отключения России от системы банковских платежей SWIFT, обсуждается и запрет на инвестирование в российский госдолг на вторичном рынке, отметило агентство.

Переговоры президентов РФ и США в формате телемоста запланированы на 18:00 мск.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения проблемы на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.