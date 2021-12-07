Sony и Marvel уже планируют продолжение «Венома»

Продюсер Эми Паскаль подтвердила, что Sony и Marvel уже планируют третью часть «Венома»
Однако все силы компаний пока направлены на «Человека-паука: Нет пути домой».
- О продолжении «Венома» продюсер Эми Паскаль, которая занималась в том числе предыдущими двумя фильмами с Томом Харди, упомянула в разговоре с Collider.
- Паскаль не стала напрямую подтверждать, что триквел «Венома» уже в работе, но отметила, что фильм уже в планах.
- Судя по всему, к роли журналиста Эдди Брока, которого поглощает инопланетный симбиот, вновь вернётся Том Харди, однако официально пока это не подтвердили.
- «Веном 2» собрал по всему миру свыше 483 миллионов долларов при бюджете в 110 миллионов.
- Ранее Variety сообщил, что кинокомикс может не выйти в Китае, важном для Sony кинорынке — из-за расистских высказываний Тома Харди, сделанных во время интервью в 2012 году.
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