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Sony и Marvel уже планируют продолжение «Венома»

Продюсер Эми Паскаль подтвердила, что Sony и Marvel уже планируют третью часть «Венома»
Однако все силы компаний пока направлены на «Человека-паука: Нет пути домой».

  • О продолжении «Венома» продюсер Эми Паскаль, которая занималась в том числе предыдущими двумя фильмами с Томом Харди, упомянула в разговоре с Collider.
  • Паскаль не стала напрямую подтверждать, что триквел «Венома» уже в работе, но отметила, что фильм уже в планах.

Что касается этого проекта, пока мы на стадии планирования. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы все смогли посмотреть грядущий фильм «Нет пути домой».

Эми Паскаль
продюсер
  • Судя по всему, к роли журналиста Эдди Брока, которого поглощает инопланетный симбиот, вновь вернётся Том Харди, однако официально пока это не подтвердили.
  • «Веном 2» собрал по всему миру свыше 483 миллионов долларов при бюджете в 110 миллионов.
  • Ранее Variety сообщил, что кинокомикс может не выйти в Китае, важном для Sony кинорынке — из-за расистских высказываний Тома Харди, сделанных во время интервью в 2012 году.
7 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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