Ученые — в космосе значительно ускоряется старость Дрейк отказался от номинаций на «Грэмми» » Sony и Marvel уже планируют продолжение «Венома» Продюсер Эми Паскаль подтвердила, что Sony и Marvel уже планируют третью часть «Венома»

Однако все силы компаний пока направлены на «Человека-паука: Нет пути домой». О продолжении «Венома» продюсер Эми Паскаль, которая занималась в том числе предыдущими двумя фильмами с Томом Харди, упомянула в разговоре с Collider.

Паскаль не стала напрямую подтверждать, что триквел «Венома» уже в работе, но отметила, что фильм уже в планах. Что касается этого проекта, пока мы на стадии планирования. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы все смогли посмотреть грядущий фильм «Нет пути домой». Эми Паскаль продюсер Судя по всему, к роли журналиста Эдди Брока, которого поглощает инопланетный симбиот, вновь вернётся Том Харди, однако официально пока это не подтвердили.

«Веном 2» собрал по всему миру свыше 483 миллионов долларов при бюджете в 110 миллионов.

Ранее Variety сообщил, что кинокомикс может не выйти в Китае, важном для Sony кинорынке — из-за расистских высказываний Тома Харди, сделанных во время интервью в 2012 году.