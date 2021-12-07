Нью-Йорк вводит обязательную вакцинацию для всех частных предприятий » Появились первые кадры «Операции „Фортуна“» — предстоящего фильма Гая Ричи Первые кадры «Операции „Фортуна“» — следующего фильма Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом А также детали сюжета боевика, в котором вместе со Стэйтемом снялись Джош Хартнетт («Счастливое число Слевина»), Хью Грант и Обри Плаза («Парки и зоны отдыха», «Легион»). «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» расскажет о шпионе Орсоне Форчуне (Джейсон Стэйтем), которому поручают остановить продажу нового оружия, которой занимается миллиардер Грег Симмондс (Хью Грант). Для этого Форчун объединяется с лучшими в мире спецагентами — их сыграли Кэри Элвес («Принцесса-невеста»), рэпер Bugzy Malone и Обри Плаза — а также со знаменитым голливудским актёром Дэнни Франческо, роль которого исполнил Джош Хартнетт. Гай Ричи выступил сценаристом и режиссёром «Операции „Фортуна“». Фильм изначально назывался Five Eyes — в честь разведывательного альянса, который фигурирует в сюжете — но затем его переименовали в Operation Fortune: Ruse de guerre. Подзаголовок, по словам Ричи, он решил взять из французского, потому что это словосочетание (означающее неортодоксальный подход к ведению войны) лучше всего передаёт смысл фильма. Выход фильма запланирован на 20 января 2022 года.