New York Times: Асад и его семейство превратили Сирию в наркогосударство

В материале расследуется государственный наркотрафик Сирии. Отмечается, на всей территории Сирии якобы расположены заводы по производству наркотических таблеток, заводы по упаковке в невинную на вид обложку, сети контрабанды, чтобы переправлять их на зарубежные рынки. Заводы производят психостимуляторы класса амфетаминов, вызывающий сильное привыкание. При этом большая часть производства и распространения контролируется Четвертой бронетанковой дивизией сирийской армии, элитным подразделением, которым командует Махер аль-Асад, младший брат президента Сирии Башара Асада и один из самых влиятельных людей страны, отмечается в материале.

Там же указано, что среди наркоторговцев — бизнесмены, имеющие тесные связи с правительством, террористическая группировка, члены семьи президента. Фактически «незаконная фармацевтическая промышленность, управляемая влиятельными соратниками и родственниками президента, превратилась в многомиллиардную операцию, затмив легальный экспорт Сирии и превратив страну в наркогосударство», подчеркнуто в статье.

В материале отмечено, что большим препятствием в борьбе с торговлей является то, что она пользуется поддержкой государства, у которого нет особых причин помогать ее закрывать.