Колин Фаррелл вернётся к роли Пингвина в телевизионном спин-оффе «Бэтмена» Эмили Ратаковски снялась в меховой шапке полуобнаженной » Назван лучший киносценарий ХХ1 века Кинематографисты США составили список из 101 лучшего сценария последних 20 лет, в верхнюю десятку которого вместе с «Прочь» вошли «Паразиты», «Бесславные ублюдки» и «Почти знаменит». Гильдия сценаристов Америки решила составить список из 101 лучшего киносценария XXI века через 15 лет после того, как опубликовала подборку из 101 лучшего сценария всех времён. Предыдущий топ возглавила «Касабланка», нынешний — хоррор «Прочь». В первую половину списка 2021 года помимо фильма Джордана Пила также включили «Горбатую гору» (13 место), «Однажды в Голливуде» (22), «Отступники» (30), «Малхолланд Драйв» (41). Во вторую половину — «Чёрная пантера» (57), «Волк с Уолл-Стрит» (63), «Властелин колец: Братство кольца» (76), «Ла Ла Лэнд» (92), «Борат» (93). Из 101 фильма, попавшего в список 2021 года, семь оказались анимационными — в их число вошли «Унесённые призраками» и «Человек-паук: Через вселенные». В Гильдии также отметили, что составленный в 2006-м список включал лишь семь сценариев, созданных при участии женщин. В свою очередь к сценариям, которые признали лучшими за XXI век, приложили руку около тридцати женщин. 10 лучших киносценариев XXI века по версии Гильдии сценаристов Америки «Прочь» «Вечное сияние чистого разума» «Социальная сеть» «Паразиты» «Старикам тут не место» «Лунный свет» «Нефть» «Бесславные ублюдки» «Почти знаменит» «Помни»