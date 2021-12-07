На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: число загиблих зросло до 13

Про це інформує ДСНС.

«7 грудня, близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем’яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом «Чернігів-Сосниця», — йдеться в повідомленні.

Спочатку в ДСНС зазначили, що внаслідок аварії загинуло 10 осіб, ще сім отримали травми.

Станом на 9:30 число загиблих зросло до 11, а травмованими виявились 8 осіб.

Згодом кількість загиблих збільшилася до 12, а травмованими були 7 людей.

Станом на 11:15 загиблими виявилися 13 людей, кількість травмованих налічує 6 осіб.

На 11:50 із травмами різного ступеня тяжкості ушпиталили 7 осіб.

Від ДСНС залучили 30 осіб і 13 од. техніки.

Служба автомобільних доріг у Чернігівській області попереджає про обмеження руху на ділянці дороги, де сталася аварія.

Об’їхати можна автошляхом Н-28 Чернігів — Городня — Сеньківка до Городні. У Городні повернути в бік міста Сновськ і їхати дорогою Р-83 до смт. Березна. Потім необхідно виїхати на автошлях Н-27 Чернігів — Мена — Сосниця — Грем’яч і прямувати в бік Мени.

У зворотньому напрямку треба їхати за таким самим маршрутом.

«Серед постраждалих — один підліток, йому 16 років, перебуває в реанімації», — повідомили «Сегодня» у Чернігівському облуправлінні ДСНС.

У Нацполіції Чернігівської області повідомили, що було відкрите провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох людей).

За словами керівника Чернігівської обласної прокуратури Сергія Василини, імовірними причинами аварії стали несприятливі погодні умови, дорожнє покриття й технічний стан мікроавтобуса.



