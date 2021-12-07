Максим Носарев о подводных камнях ИТ-бизнеса в Украине

Основой любого ИТ-бизнеса, где бы он не строился, являются несколько краеугольных камней. Это не только построение правильной бизнес — модели, но и четкое следование ее правилам и веяниям рынка. Кроме того, особо важна юридическая составляющая, которая включает целый набор необходимых инструментов, что позволяют избежать неудобных и противоречивых ситуаций. Избегать спорных ситуация помогает правильно ориентированная юридическая платформа ИТ-компании, что для Украины особенно важно.

Стоит отметить, что большинство хорошо зарабатывающих ИТ-компаний в Украине в большей степени вкладываются в сотруждничесвто с иностранным партнерами. Это не только задачи аутсорсинга, но и участие в масштабных проектах, где приходится работать не только с современными системами колммуникаций и бизнес-архитектуры, но и вникать в юрилические тонкости взаимоотношений. Несколько важных вопросов мы задали известному эксперту в данной области, CEO Tretten Lawyers Максиму Носареву, который любезно дал исчерпывающие ответы, которые будут крайне интересны тем, кто выстраивает свою собственную ИТ-компанию в реалиях изменчивого рынка. И Максим Носарев любезно ответил на наши вопросы.

РЕ: — Здравствуйте Максим. Очень приятно, что вы отклюкнулись на наше предложение интервью. Перейдем сражу же к делу. Скажите, насколько сложно юридически сопровождать ИТ-компанию в Украине. Есть ли особенности, которые присущи ведению ИТ-бизнеса исключительно здесь?

Максим Носарев: — Добрый день. Да, конечно же существуют свои нюансы. Это касается особенностей регистрации, заключения договоров и налогового законодательства. Кроме того, это и необходимость знания законодательства той страны, в которой находится, допустим зарубежный партнер. Часто наблюдаешь, как умные, креативные основатели украинских IT-компаний теряют доходы из-за досадных юридических ошибок. Это и смешивание в контракте разных моделей сотрудничества, неправильное структурирование самого бизнеса. Встречаются и размытые формулировки, выливающиеся в десятки часов работы, неоплаченной заказчиком. Всего этого можно было бы избежать, просто внимательно и с пониманием прочитав определенные документы, вникая в детали законодательных моделей в других странах.Часто это выливается в проблемы с закрытием контрактов в их финансовой составляющей.

РЕ: — Здесь, в таком случае панацея — хороший юрист?

Максим Носарев: — Безусловно. Так сложилось в нашей стране, что юристов считают скучными хранителями надоедливых документов. Но необходимо понимание, что юридические инструменты могут сделать бизнес более гибким, благоустроенным и прибыльным. На Западе юрист, это один из столпов успешного бизнеса, важно, чтобы такое понимание сформировалось и здесь, в Украине.

РЕ: — Каким образом можно переломить ситуацию простой ИТ-компании? Нанять юриста?

Максим Носарев: — Нанять хорошего профессионала либо подготовить собственного. Именно для этой цели мной была организована в свое время IT Dnipro BizSchool, где ми помогали освоить молодым юристам и руководителям как понимать базовые и продвинутые юридические инструменты, применять их на практике и зарабатывать с их помощью больше и безопаснее. Чтобы ваши дела были в порядке.

РЕ: — Что вы посоветуете молодым ИТ-комапниям в Украине в качестве первого шага?

Максим Носарев: — Конечно же начинать с квалифицированной юридической помощи и поддержки. Еще с момента формирования учредительных документов и заканчивая проработкой договоров и обязательств. Тогда они смогут избежать многих проблем, просто с ними не сталкиваясь.

РЕ: — Большое вам спасибо Максим!