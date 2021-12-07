Вышел финальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» с Киану Ривзом Назван лучший киносценарий ХХ1 века » Колин Фаррелл вернётся к роли Пингвина в телевизионном спин-оффе «Бэтмена» Сериал описывают как «Лицо со шрамом», но в Готэме. По данным Variety, актёр подписал соглашение и теперь точно вновь сыграет в образе Пингвина, в котором сперва появится в полнометражном фильме Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном.

О спин-оффе про Пингвина сообщалось ещё в сентябре 2021 года, однако тогда не было известно, действительно ли Фаррелл вернётся к роли или же злодея будет играть другой актёр.

Подробностей о шоу пока не так много. Известно лишь то, что это будет приквел, где расскажут о том, как Освальд Честерфилд Кобблпот постепенно строит свою криминальную империю и добивается власти в Готэме.

Шоураннером спин-оффа выступит Лорен ЛеФранк, ранее работавшая над сериалом «Агенты „Щ.И.Т.“».

Сериал про Пингвина пока не запустили в полноценное производство. Помимо этого HBO Max работает над другим спин-оффом во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза, который расскажет о буднях полицейских в Готэме.

«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в кинотеатрах 3 марта 2022 года.