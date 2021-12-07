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Колин Фаррелл вернётся к роли Пингвина в телевизионном спин-оффе «Бэтмена»

Сериал описывают как «Лицо со шрамом», но в Готэме.

  • По данным Variety, актёр подписал соглашение и теперь точно вновь сыграет в образе Пингвина, в котором сперва появится в полнометражном фильме Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном.
  • О спин-оффе про Пингвина сообщалось ещё в сентябре 2021 года, однако тогда не было известно, действительно ли Фаррелл вернётся к роли или же злодея будет играть другой актёр.
  • Подробностей о шоу пока не так много. Известно лишь то, что это будет приквел, где расскажут о том, как Освальд Честерфилд Кобблпот постепенно строит свою криминальную империю и добивается власти в Готэме.
  • Шоураннером спин-оффа выступит Лорен ЛеФранк, ранее работавшая над сериалом «Агенты „Щ.И.Т.“».
  • Сериал про Пингвина пока не запустили в полноценное производство. Помимо этого HBO Max работает над другим спин-оффом во вселенной «Бэтмена» Мэтта Ривза, который расскажет о буднях полицейских в Готэме.
  • «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном выйдет в кинотеатрах 3 марта 2022 года.
7 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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