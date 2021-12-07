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Канье Уэста и Ким Кардашьян опять застукали вместе

Канье Уэста и Ким Кардашьян заметили на одном мероприятии

Знаменитого рэпера Канье Уэста и его бывшую жену Ким Кардашьян заметили на мемориальной церемонии, посвященной скончавшемуся дизайнеру Вирджилу Абло. Дизайнер умер от рака 28 ноября.

Уэст и Абло много сотрудничали в сфере моды, создав сверхуспешные линейки одежды. Вирджил даже занимал руководящий пост в креативном агентстве Уэста DONDA.

Напомним, ранее Канье выпустил ролик в социальных сетях, в котором выразил надежду на то, что Господь вновь сведет его с бывшей возлюбленной. Ким на публичное воззвание пока не отреагировала.

Таблоиды уже несколько месяцев трубят о её связи с комиком Питом Дэвидсоном, звездой фильма «Король Стейтен-Айленда». Как сообщает Hollywood Life со ссылкой на свои источники, Уэст в гневе от нового романа бывшей супруги и даже призывает ее воздерживаться от публичных проявлений своих чувств до окончания развода.

7 декабря, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес

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