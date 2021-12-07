Испанским ученым удалось создать прозрачный бетон

HTRANS – необычный полупрозрачный бетон, разработанный исследователями Политехнического университета Валенсии (UPV) Хосе Рамоном Альбиолем Ибанесом и Мигелем Санчесом Лопесом.





Благодаря этому материалу у архитекторов появится возможность создавать 3D-конструкции, где в качестве «чернил» используется прозрачная смола. По словам Хосе Ибанеса, внутрь этих фрагментов также можоно будет интегрировать подсветку из светодиодов.

HTRANS пока изготовляется вручную, поэтому его конечная цена остается высокой. Предполагается, что его прочность будут усиливать армирующие элементы различной толщины. В качестве источников питания для освещения внутри блоков используются подзаряжаемые аккумуляторные батареи или беспроводные зарядные устройства.

Говоря о будущем уникального материала, разработчики предлагают использовать его при создании дизайнерских объектов – ламп, декоративных элементов, кухонной мебели, столешниц, напольных покрытий, оформления фасадов.