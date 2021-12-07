Илон Маск предрек превосходство китайской экономики над американской

По словам бизнесмена, США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Однако в настоящее время ситуация изменилась в пользу КНР, уверен изобретатель.

«Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, мы не будем забывать, что все мы люди», —подчеркнул Маск.