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Илон Маск предрек превосходство китайской экономики над американской

Илон Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предрек превосходство китайской экономики над американской. Он заявил в интервью Wall Street Journal, что Китай превзойдет Соединенные Штаты в два-три раза.

По словам бизнесмена, США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит. Однако в настоящее время ситуация изменилась в пользу КНР, уверен изобретатель.

«Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, мы не будем забывать, что все мы люди», —подчеркнул Маск.

7 декабря, 2021 | Tags: , | Category: США

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