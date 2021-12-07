Гособлигации России посыпались на угрозе убийственных санкций США

Угрозы новых жестких санкций США, озвученные накануне долгожданных переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, заставили нервничать инвесторов в российские активы.В то время как валютный рынок скептически оценил перспективу отключения России от SWIFT, а фондовые индексы даже вышли в плюс после падения в понедельник, цены облигаций федерального займа покатились вниз с нарастающей скоростью.

Индекс RGBI, отслеживающий котировки ОФЗ, просел рекордно за две недели (на 0,49%) и обновил минимум с 26 ноября — 134,22 пункта. 10-летние ОФЗ-26235 упали в цене на 0,44% и торгуются по 83,88% от номинала, а их доходность достигла 8,82% годовых.

Расширение санкций против российского госдолга, которое, по данным CNN рассматривает администрация Байдена, «не такой маловероятный сценарий», как ограничения на конвертацию рубля, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Американским инвесторам уже запрещено покупать новые выпуски ОФЗ на размещениях Минфина, и теперь речь идет о том, чтобы распространить запрет и на вторичный рынок: это означает, что с определенной даты от бумаг нельзя будет избавиться ни на бирже, ни через внебиржевые торги. В результате нерезиденты, владеющие ОФЗ на 42 млрд долларов и занимающие 20% рынка, будут вынуждены распродавать бумаги до вступления санкций в силу.

Некоторые инвесторы частично подготовились к такому сценарию еще в начале года, когда по рынку прокатались волна распродаж, отмечает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Но объемы на руках у нерезидентов по-прежнему значительные. Поэтому ЦБ и Минфину придется выйти на рынок с покупками, если санкции действительно состоятся, считает он.

Выкупить ОФЗ за рубли, напечатанные центробанком, не составит проблемы. Куда сложнее будет расплатиться валютой с инвесторами, которым нужно будет вывести деньги в свои юрисдикции. «Рыночной ликвидности и способности одномоментно абсорбировать риск на десятки миллиардов долларов у рыночных игроков, конечно же, не найдется», — говорит начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.

По его словам, запрет на торговлю российским долгом на вторичном рынке и ограничение по конвертации, отключение от SWIFT, санкции на банки, могут оказать «эффект ядерной бомбы» на российском и глобальном финансовом рынке, они способны навредить иностранным инвесторам, «поэтому их приберегают на крайний случай».

Валютный в такой крайний случай не верит, считая блефом танки и гаубицы, стянутые к украинским границам. Курс доллара с расчетами «завтра» не меняется — 74,3125 рубля. Евро дешевеет на 0,25%, до 83,6775 рубля.

Российскую валюту поддерживают дорожающая нефть (Brent стоит 75 долларов за за баррель) и оптимизм на глобальных рынках. «Рубль может по итогам дня приблизиться к 73 за доллар, если по результатам переговоров Путина и Байдена геополитическая напряженность не усилится», — пишет Сбербанк CIB.