Германия потребовала сохранить транзит газа через Украину

Будущий канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости поддерживать перекачку газа через территорию Украины после подписания коалиционного договора. Новое правительство ФРГ после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера сохранит свою позицию насчет статуса Украины как страны-транзитера газа и будет придерживаться прежних требований.

«Мы поставили себе цель, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа. И мы будем стремиться к этому и впредь», — заявил будущий канцлер. Шольц добавил, что «нормандский формат» снова должен стать действенным инструментом урегулирования кризиса на востоке Украины. «Нормандская четверка» — группа руководителей Германии, России, Украины и Франции, образованная 2014 году с целью борьбы с кризисом на востоке Украины.

Ожидается, что новое правительство ФРГ будет приведено к присяге 8 декабря. Ранее Олаф Шольц занимал пост министра финансов Германии. Будучи в этой должности, он пытался «выкупить» у США снятие санкций против «Северного потока-2». Шольц предлагал администрации бывшего президента США Дональда Трампа помощь в импорте американского сжиженного газа в обмен на снятие ограничений с российского газопровода.