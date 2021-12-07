Эмили Ратаковски снялась в меховой шапке полуобнаженной

Американская супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски снялась полуобнаженной в ушанке и взволновала русскоговорящих фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети кадрах 30-летняя знаменитость демонстрирует свою фигуру в слитном бархатном купальнике собственного бренда Inamorata Woman красного цвета с вырезом в области талии. Свой образ Ратаковски дополнила объемной меховой шапкой-ушанкой бежевого цвета.

Поклонники оценили внешний вид супермодели в комментариях под публикацией. «Русифицированная версия Эмили», «Как мило!», «Типичная русская девочка», «Идеальная», «Горячая красотка», «Крутая шапка!» — высказывались они.