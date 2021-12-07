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Дженнифер Лоуренс в обнимку с Ди Каприо сверкнула круглым животом

Дженнифер Лоуренс в обнимку с Ди Каприо сверкнула круглым животом

Актеры Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо вместе посетили премьеру фильма Адама Маккея «Не смотри вверх». Голливудские звезды исполняют в кинокартине роли ученых-астрономов, увидевших приближающуюся к Земле комету.

По сюжету, мировая общественность настолько погрязла в перенасыщенном информационном поле и цинизме, что просто-напросто игнорирует приближающуюся опасность.

Фильм выходит на Netflix 24 декабря. Также в нем приняли участие Мэрил Стрип, Джона Хил, рэпер Кид Кади и певица Ариана Гранде.

Ранее в сентябре исполнительница одной из главных ролей Дженнифер Лоуренс сообщила общественности о своей беременности. Муж Лоуренс и отец ребенка — Кук Марони, директор художественной галереи.

7 декабря, 2021 | Category: Шоу-бизнес

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