Во Франции взорвалось жилое здание Звезда «Теории большого взрыва» хочет «отменить» Мела Гибсона » Дженнифер Лоуренс в обнимку с Ди Каприо сверкнула круглым животом Актеры Дженнифер Лоуренс и Леонардо Ди Каприо вместе посетили премьеру фильма Адама Маккея «Не смотри вверх». Голливудские звезды исполняют в кинокартине роли ученых-астрономов, увидевших приближающуюся к Земле комету. По сюжету, мировая общественность настолько погрязла в перенасыщенном информационном поле и цинизме, что просто-напросто игнорирует приближающуюся опасность. Фильм выходит на Netflix 24 декабря. Также в нем приняли участие Мэрил Стрип, Джона Хил, рэпер Кид Кади и певица Ариана Гранде. Ранее в сентябре исполнительница одной из главных ролей Дженнифер Лоуренс сообщила общественности о своей беременности. Муж Лоуренс и отец ребенка — Кук Марони, директор художественной галереи.