Доклад: российские хакеры похищали американские данные и в этом году

Находящиеся под защитой Кремля хакеры, которые несут ответственность за прошлогоднюю масштабную кибератаку на компанию SolarWinds, в этом году продолжили красть американские данные, «имеющие отношение к российским интересам».

Об этом говорится в новом докладе компании Mandiant, работающей в сфере кибербезопасности.

В докладе говорится, что хакеры смогли проникнуть в сети правительственных учреждений США и их союзников, а также в аналитические центры по внешней политике, используя адаптируемые и скрытные методы, чтобы оставаться незамеченными как можно дольше.

Около года назад Mandiant сообщила, что российские государственные хакеры смогли взломать около 100 организаций с помощью программного обеспечения, предоставляемого компанией SolarWinds. Объектами атаки стали крупные американские ведомства, в том числе входящие в структуры Госдепартамента, министерства внутренней безопасности и Пентагона, сообщило издание Business Insider.

Под удар попали и некоторые частные компании, такие как Microsoft и Intel.

В своем докладе, выпущенном в понедельник, Mandiant указала, что хакеры, связанные с российской Службой внешней разведки, продолжают добывать данные.

Однако число взломанных ведомств и компаний было меньше, чем в прошлом году, заявил главный технический директор Mandiant Чарльз Кармакал.