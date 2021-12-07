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Для Росії настав час відвести війська від кордону України – США

Для Росії настав час відвести війська від кордону України &#8211; США

Метою дипломатичних зусиль США, в тому числі запланованої розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, є формулювання узгодженої позиції. Росія має зупинити силове нарощування і відвести війська від України.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зауважила, що президент Байден сьогодні проведе консультації з трансатлантичними союзниками для узгодження спільної позиції.

Псакі пообіцяла, що деталі цих консультацій будуть оприлюднені пізніше Білим домом.

“Наша мета полягає в тому, щоб висловити дипломатичним шляхом, що для Росії настав момент відвести свої війська, зосереджені на кордоні, що вірним шляхом вперед у цьому питанні є дипломатія, ми будемо продовжувати тісно координувати свою роботу з нашими трансатлантичними партнерами щодо економічних санкцій і кроків, які можна буде зробити, якщо президент Путін вирішить йти далі”, – підкреслила Псакі.

7 декабря, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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