В Бразилии компанию Meta оштрафовали на два миллиона долларов из-за глобального сбоя в работе Facebook На Чернігівщині зіткнулися вантажівка та мікроавтобус: число загиблих зросло до 13 » Для Росії настав час відвести війська від кордону України – США Метою дипломатичних зусиль США, в тому числі запланованої розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, є формулювання узгодженої позиції. Росія має зупинити силове нарощування і відвести війська від України. Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Вона зауважила, що президент Байден сьогодні проведе консультації з трансатлантичними союзниками для узгодження спільної позиції. Псакі пообіцяла, що деталі цих консультацій будуть оприлюднені пізніше Білим домом. “Наша мета полягає в тому, щоб висловити дипломатичним шляхом, що для Росії настав момент відвести свої війська, зосереджені на кордоні, що вірним шляхом вперед у цьому питанні є дипломатія, ми будемо продовжувати тісно координувати свою роботу з нашими трансатлантичними партнерами щодо економічних санкцій і кроків, які можна буде зробити, якщо президент Путін вирішить йти далі”, – підкреслила Псакі.