Для Росії настав час відвести війська від кордону України – США

Метою дипломатичних зусиль США, в тому числі запланованої розмови президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, є формулювання узгодженої позиції. Росія має зупинити силове нарощування і відвести війська від України.
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Вона зауважила, що президент Байден сьогодні проведе консультації з трансатлантичними союзниками для узгодження спільної позиції.
Псакі пообіцяла, що деталі цих консультацій будуть оприлюднені пізніше Білим домом.
“Наша мета полягає в тому, щоб висловити дипломатичним шляхом, що для Росії настав момент відвести свої війська, зосереджені на кордоні, що вірним шляхом вперед у цьому питанні є дипломатія, ми будемо продовжувати тісно координувати свою роботу з нашими трансатлантичними партнерами щодо економічних санкцій і кроків, які можна буде зробити, якщо президент Путін вирішить йти далі”, – підкреслила Псакі.
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