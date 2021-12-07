Анонсирован новый фильм о Джеймсе Бонде — когда начнутся съемки пока не известно, да и на роль главного героя пока никого не утвердили.

О том, когда будет продолжение, кто и в какой истории сыграет разведчика — пока не сообщается.

Создатели 25-ого фильма о Джеймсе Бонде, который недавно появился на экранах — Не время умирать, заинтриговали зрителей продолжением истории об агенте 007. Об этом пишет Deadline.

По данным СМИ, соответствующее заявление сделала продюсер картины Барбара Брокколи. При этом пока неизвестно, как именно и в каком образе он вернется.

«Он вернется. Можете не сомневаться, Джеймс Бонд вернется», — подчеркнула продюсер.

Отметим, шпионский боевик считается самой кассовой голливудской кинокартиной 2021 года и эпохи пандемии. Сборы от проката превысили 733 миллиона долларов. При этом 154 миллиона долларов было собрано только в американском прокате.

Не время умирать — это последняя лента франшизы с британским актером Дэниэлом Крэйгом в главной роли.