Актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в угрозах ее сыну

Из-за заявлений рокера артистке пришлось установить окна из пуленепробиваемого стекла и стальную дверь в своем доме в Лос-Анджелесе. Она также решила на время переехать в Нэшвилл.

Об угрозах со стороны Мэнсона стало известно из документов, связанных с судебным процессом между Вуд и ее бывшим мужем Джейми Беллом. Супруги решают вопрос опеки над ребенком, и во время одного из заседаний Белл заявил, что актриса решила переехать, чтобы он реже виделся с сыном. Сама же артистка настаивает, что переезд связан с угрозами Мэнсона.

«Я получила тяжелую травму, физическую и эмоциональную, и я боюсь, что он будет мстить мне за то, что я дала против него показания. Он захочет причинить вред мне, моему сыну и членам моей семьи», — сказала Эван Рэйчел Вуд.

Она добавила, что ей постоянно поступают угрозы от фанатов музыканта. «Заберешь у меня Мэнсона, я заберу твою жизнь», — говорилось в одном из посланий. Актрисе также писали фразы «Мы знаем, где ты живешь» и «Я достаточно сумасшедший, чтобы приехать и убить тебя».

Ранее Мэрилина Мэнсона уличили в том, что он запирал женщин в звуконепроницаемой комнате из стекла, чтобы подвергать заточенных психологическим пыткам. Утверждалось, что изначально помещение в доме певца в Западном Голливуде было предназначено под студию звукозаписи. Однако позже Мэнсон переоборудовал его в пространство, которое называл «комнатой для плохих девочек».