Зендея «филонила» на съемках нового «Человека-паука»

К премьере готовится долгожданный фильм «Человек-паук: Нет пути домой», а главные звезды сериала дали интервью порталу ComicBook. Оказалось, что Зендея не особо-то и напрягалась на съемках потенциального хита.

Актриса рассказала, что очень много сцен в фильме снимались на зеленом фоне (хромакее), а некоторые экшн-сцены она выполняла неохотно. Но на итоговом монтаже выглядеть все будет блестяще.