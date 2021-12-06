Зендея «филонила» на съемках нового «Человека-паука»

Актриса ленилась выполнять сложные трюки, доверив это монтажерам.
К премьере готовится долгожданный фильм «Человек-паук: Нет пути домой», а главные звезды сериала дали интервью порталу ComicBook. Оказалось, что Зендея не особо-то и напрягалась на съемках потенциального хита.
Актриса рассказала, что очень много сцен в фильме снимались на зеленом фоне (хромакее), а некоторые экшн-сцены она выполняла неохотно. Но на итоговом монтаже выглядеть все будет блестяще.
«Мы сделали много версий моего падения, но я не падала, а просто лежала, как черепаха. Потом к этому добавится сцена, где я просто иду. Отредактированным это все равно будет выглядеть фантастически», — рассказала Зендея.
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