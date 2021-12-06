ВОЗ: От штамма «омикрон» пока никто не умер

Новый штамм коронавируса «омикрон», который выявлен уже в десятках стран, пока не привел ни к одному летальному исходу, утверждают специалисты ВОЗ.

По словам директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, на то, чтобы определить степень заразности штамма и тяжесть протекания болезни после заражения, нужно еще несколько недель, передает AFP.

Напомним, ранее глава ВОЗ осудил страны, прервавшие авиасообщение с южной Африкой из-за штамма «омикрон».

Ранее ВОЗ классифицировала новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. По оценке специалистов, «омикрон» способен вызвать более половины новых случаев COVID-19 в Европе в ближайшие несколько месяцев.