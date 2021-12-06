Властям США пришлось раскрыть разведданные, чтобы убедить ЕС в угрозе вторжения России в Украину

Властям США пришлось пойти на «необычно широкое» раскрытие разведданных, чтобы убедить союзников из ЕС в том, что существует угроза вторжения России в Украину, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По информации издания, некоторые страны ЕС сначала с недоверием отнеслись к предупреждениям США. По словам источников, у властей США и ЕС была значительная разница в разведданных. Уточняется, что распространение информации началось в начале ноября, до встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, на которой в основном обсуждали Украину. Как отмечает издание, благодаря раскрытию секретных сведений разговор на встрече шел не о том, «было ли предупреждение США верным, а о том, как лучше сдержать Россию».