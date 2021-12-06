В Украине за год цена на импортный газ выросла в 4 раза

В Украине средняя цена импортного природного газа в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем выросла на 6,5% и составила 730,65 доллара за тысячу кубометров, сообщает Министерство экономики со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

За год голубое топливо в Украине выросло в цене в четыре раза. В ноябре 2020 года стоимость газа за тысячу кубометров составляла 182,5 доллара.

В начале октября цены на газ в Европе достигли исторического максимума в $1920 за тысячу кубометров. Позже цены упали до 800 долларов за тысячу кубометров. На торгах 16 ноября цена природного газа превысила $1100 за одну тысячу кубометров впервые с 20 октября.

В октябре эксперт Института энергетических исследований Юрий Корольчук говорил в интервью Настоящему Времени, что Украине стоит готовиться к росту тарифов на газ и тепло.