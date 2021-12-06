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В Стэнфорде начали преподавать в режиме «виртуальной реальности»

Стэнфордский университет запустил обучение в формате виртуальной реальности. Об этом сообщается на сайте заведения.

Инициатором открытия образовательной программы в новом режиме стал профессор Джереми Бейленсон. Курс называется «Виртуальные люди», он посвящен развитию современных технологий. Обучение происходит в онлайн-формате с использованием VR-шлемов. Для того чтобы начать преподавать в новом качестве, специалисты университета выбрали специальное оборудование и ПО под названием Engage.

Класс состоит из группы учеников и преподавателя, которые могут взаимодействовать между собой в виртуальной среде. Каждый урок ограничивается 30 минутами — это сделано во избежание недомогания и тошноты после использования VR-гарнитуры. «Единственное, что ограничивает ученика в VR-пространстве — собственное воображение», — заявил помощник Бейленсона лаборант Сайан ДеВо.

В Стэнфорде уточнили, что при подготовке программы они взаимодействовали с Meta (бывшая Facebook), которая предоставила гарнитуры Oculus. Также с целью предотвращения утечки конфиденциальных данных учеников были созданы их временные профили. Представители университета уточнили, что уже собрали два класса и провели суммарно более трех тысяч часов занятий.

6 декабря, 2021 | Category: Наука, Новости, США

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