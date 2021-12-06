Умер глава бренда Ted Baker Джон Бартон

Глава британской компании по выпуску модной одежды и аксессуаров Ted Baker Джон Бартон умер в возрасте 77 лет, сообщает Reuters со ссылкой на заявление производителя. В компании назвали смерть Бартона скоропостижной, но не уточнили причину его смерти.

Джон Бартон возглавил Ted Baker в 2019 году. Он сменил на этом посту основателя компании Рэя Кельвина, который ушел в отставку после обвинений в неуместном поведении.

Ранее Бартон также работал в авиакомпании easyJet, бренде одежды Next, розничной компании WHSmith.