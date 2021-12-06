Украина готова разместить иностранных военных на юге страны и у границ с РФ

Украина готова разместить иностранных военных на юге страны и у границ с РФ, в зоне боевых действий на Донбассе.

Министр обороны Алексей Резников считает, что Великобритания, Канада и США могут разместить своих военных на востоке и юге Украины, где может напасть РФ. Как передает «Диалог.ua», Резников считает, что Запад может оказать военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией.

По его словам в интервью The Globe and Mail, нужно сделать это сегодня, поскольку потом может быть «слишком поздно». Резников считает, что следует быстро решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления.

Не менее важным, по его словам, будет то, что канадские, американские и британские солдаты «будут размещены на позициях вблизи линии фронта».