США объявят дипломатический бойкот олимпиаде в Пекине

Он не коснется спортсменов, но официальные лица откажутся от поездки в Китай на Игры 2022 года.

Администрация Джо Байдена до конца недели объявит дипломатический бойкот Олимпиаде-2022, передает CNN со ссылкой на источники. По их словам, Совет национальной безопасности обсуждал такую инициативу. Это было «в частном порядке», представители структуры отказались от комментариев.

Как напоминает «Коммерсантъ», США уже сообщали, что рассматривают возможность бойкота Олимпийских Игр в Пекине. Этого не исключают также Великобритания и Австралия.

Владимир Путин намерен поехать на Игры, хотя в декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд запретил на два года президенту РФ посещать Олимпиады и чемпионаты мира.