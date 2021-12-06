SIPRI: Продажи российских вооружений падают третий год подряд

Совокупные продажи вооружений девяти российских компаний, входящих в топ-100 крупнейших производителей оружия в мире, уменьшились с $28,2 млрд в 2019 году до $26,4 млрд в 2020 году. Такие данные приводятся в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

«Это свидетельствует о продолжении тенденции к снижению, наблюдаемой с 2017 года, когда продажи оружия российскими компаниями, входящими в топ-100, достигли пика. На долю российских фирм приходилось 5% от общего объема продаж оружия, входящего в топ-100», — цитирует РБК публикацию SIPRI.

Указывается, в частности, что продажи вооружений «Алмаз-Антея» и Объединенной судостроительной корпорации упали на 31% и 11% соответственно.

При этом, отмечают эксперты стокгольмского института, общие мировые продажи оружия в первый год пандемии увеличились на 3,1%.