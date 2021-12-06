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Шведские СМИ: Лавров показал «полный провал» политики России на встрече в Стокгольме

Глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал на встрече ОБСЕ в Стокгольме «полный провал российской политики», пишет портал Dagens Industri.

Лавров анонсировал новый пакт безопасности, который «Западу придется принять». Ключевой пункт этого документа — гарантия для России, что НАТО не будет расширяться. В Швеции эту инициативу резко раскритиковали, указав, что Лавров «представляет страну, экономика которой меньше, чем у Скандинавии».

«После 30 лет глобализации мир не знает ни одного российского бренда. Даже водка на мировых барных стойках не русская… Единственное, что Россия действительно умеет экспортировать, — это угрозы и страх. Россия — страна, которая чувствует себя в безопасности среди запуганных и слабых соседей», — говорится в статье.

Жалобы на расширение НАТО — один из примеров слабости России, считают обозреватели.

«России не удается привлечь ни одного добровольного союзника. Каждый, у кого есть шанс, ищет союза с западными демократиями», — отмечает издание.

6 декабря, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия, США
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