Шведские СМИ: Лавров показал «полный провал» политики России на встрече в Стокгольме

Лавров анонсировал новый пакт безопасности, который «Западу придется принять». Ключевой пункт этого документа — гарантия для России, что НАТО не будет расширяться. В Швеции эту инициативу резко раскритиковали, указав, что Лавров «представляет страну, экономика которой меньше, чем у Скандинавии».

«После 30 лет глобализации мир не знает ни одного российского бренда. Даже водка на мировых барных стойках не русская… Единственное, что Россия действительно умеет экспортировать, — это угрозы и страх. Россия — страна, которая чувствует себя в безопасности среди запуганных и слабых соседей», — говорится в статье.

Жалобы на расширение НАТО — один из примеров слабости России, считают обозреватели.

«России не удается привлечь ни одного добровольного союзника. Каждый, у кого есть шанс, ищет союза с западными демократиями», — отмечает издание.